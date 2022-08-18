В Алтайском крае пропал 45-летний мужчина с татуировкой на плече

Рост мужчины около 170 см Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ищут пропавшего 45-летнего мужчину. Об этом сообщают родственники мужчины.

О его местонахождении ничего не известно с 9 августа. Рост мужчины примерно 170 сантиметров, есть усы и борода, а также татуировка на левом плече. Известно, что пропавший жил в Бийске.

Всех тех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщать информацию по телефону: +79136958210.

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