В Барнауле на Малахова пропали автобусные остановки

Скриншот публикации в группе "В Курсе 22"

В Барнауле на улице Малахова пропали автобусные остановки. Свое беспокойство выразили местные жители в группе во Вконтакте «В Курсе 22».

- Остановка "Депо N3". Стояли вполне новые остановки. Сейчас их нет, и мусорки убрали, - пишет жительница Барнаула.

Как рассказали «Аmic.ru» в городской администрации, остановочные павильоны убрал владелец. В ближайшее время МБУ „Автодорстрой“ установит новые автобусные остановки.

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