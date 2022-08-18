Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2022 9:24

Улицы Барнаула усыпало градом размером с горох

Град сопровождался солнцем и грозой
Антонина Лышова
Град в Барнауле

Град в Барнауле

Фото: Антонина Лышова

В Барнауле 18 августа прошел мощный град. По улицам города появились «сугробы» из льдин.

Погода резко изменилась во второй половине дня. Примечательно, что «ледяное явление» сопровождалось ярким солнцем и грозой.

Как рассказывают горожане, некоторое время после непогоды можно было играть в «снежки». Отметим, что льдины были небольшие, размером с горох. Ранее мы писали, что в Алтайском крае ночью ожидаются заморозки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики предупреждают о заморозках в Алтайском крае

Также ожидаются дожди (подробнее)