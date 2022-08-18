Улицы Барнаула усыпало градом размером с горох

Град в Барнауле
Фото: Антонина Лышова
В Барнауле 18 августа прошел мощный град. По улицам города появились «сугробы» из льдин.
Погода резко изменилась во второй половине дня. Примечательно, что «ледяное явление» сопровождалось ярким солнцем и грозой.
Как рассказывают горожане, некоторое время после непогоды можно было играть в «снежки». Отметим, что льдины были небольшие, размером с горох. Ранее мы писали, что в Алтайском крае ночью ожидаются заморозки.
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