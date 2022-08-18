В Алтайском крае за сутки два человека погибли при пожарах

Пожары были ликвидированы Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае 17 августа произошло два страшных пожара, в которых погибли люди. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Частный дом горел в селе Сараи. Площадь возгорания составила 100 квадратов. На кухне спасатели обнаружили тело мужчины 1965 года рождения. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Еще один пожар произошел в селе Павловск. На улице Малахова горел частный дом. Площадь пожара составила 120 квадратов. Двух человек спасатели эвакуировали из дома.

- К сожалению, на кухне было обнаружено тело женщины 1971 года рождения без признаков жизни, - уточняет ведомство.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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