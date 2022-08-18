На Алтае мужчина задушил продавщицу в мебельном магазине

Мужчина совершил убийство из-за ревности Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Залесово 31-летний мужчина убил продавщицу в мебельном магазине. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает Следком Алтайского края.

По данным следствия, мужчина вечером 17 августа пришел в магазин. Он нанес множественные телесные повреждения 40-летней продавщице, а затем задушил ее.

- После содеянного злоумышленник предпринял попытку скрыться на территории города Барнаула, однако был задержан сотрудниками полиции, - пишет ведомство.

Во время допроса мужчина рассказал, что совершил убийство из-за ревности. Ранее он состоял в близких отношениях с потерпевшей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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