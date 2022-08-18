Более 40 заявлений поступило в полицию от клиентов барнаульских автосалонов

Преступление предусмотрены по части 4 статьи 159 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 40 недовольных клиентов двух барнаульских автосалонов обратились с заявлениями в полицию. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на ГУ МВД России по Алтайскому краю. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как пишет издание, жители региона приезжали в эти автосалоны, чтобы купить новые машины, а по итогу уезжали на поддержанных. При этом продажи были в кредит по завышенным ценам.

Ранее стало известно, что задержали оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по Барнаулу. Как сообщает региональный Следком, мужчину подозревают во взяточничестве. Подозреваемый, по данным следствия, с августа 2021 года по июнь 2022 года частями получил деньги от представителей двух автосалонов краевой столице на общую сумму 1,3 млн рублей.

- Взятка предназначалась за общее покровительство при производстве и осуществлении проверок законности финансово-хозяйственной деятельности автосалонов, - пишет ведомство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подозреваемых в краже бензина с АЗС задержали в Алтайском крае

Полицейские поймали предполагаемого лидера и двух участников группы (подробнее)