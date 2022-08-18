Барнаульское “Динамо” уступило любительской команде “Темп” в Кубке России

Фото: "Алтайский спорт", Александр Чёрный

Любительский клуб “Темп” обыграл барнаульское “Динамо” 17 августа в матче 1/256 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщает “Алтайский спорт”.

Отметим, что для “Темпа” игра стала первой в профессиональном футболе. И этот матч для команды стал успешным. В пользу “Темпа” игра завершилась со счетом 2:1. В итоге любительская команда вышла в следующую стадию турнира.

- На 31-й минуте встречи полузащитник Никита Ворона реализовал пенальти и вывел „Темп“ вперёд. Преимущество команды на 85-й минуте удвоил нападающий Роман Сычёв. Единственный мяч в составе „Динамо“ на счету хавбека Ивана Житникова — он отличился в компенсированное ко второму тайму время, - пишет издание.

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Матч начнется в 18.30 (подробнее)