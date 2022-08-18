У некоторых жителей Барнаула отключили горячую воду 18 августа

Специалисты в это время будут проводить ремонтные работы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 18 августа у некоторых жителей Октябрьского района Барнаула временно отключили горячую воду. Об этом предупреждает телеграм-канал СГК.

Ремонтные работы будут проводится на улице 1-я Западная в районе дома №55/2. С 9:00 до 21:00 подача ресурса будет ограничена по следующим адресам: 1-я Западная, 55/1 и 55/2; улица 80 Гвардейской Дивизии, 64а и улица Э. Алексеевой, 6.

В это же время ремонтные работы будут проводить на улице Северо-Западная рядом с домом №47. Горячую воду отключат в следующих домах: улица Северо-Западная — в домах 48б, 54, 56, 58а; улица 80 Гвардейской Дивизии — в домах 10, 12, 14а, 14, 10а, 8; проезд Полярный 1-й, 2б.

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