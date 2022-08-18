Россельхозбанк назвал четыре драйвера развития АПК на ближайшие три года Фото: Олег УКЛАДОВ

В их число вошли развитие отечественных животноводческих и растениеводческих селекционных направлений, создание новых видов удобрений и средств защиты растений, цифровые сервисы для АПК в сфере точного земледелия, а также развитие онлайн торговли как главный тренд последних двух лет.

1. Первый тренд продиктован обострившимся на фоне санкционных ограничений вопросом обеспеченности отечественного АПК собственными семенами. При этом российские селекционеры в последние годы значительно нарастили объемы исследований и демонстрируют успехи в производстве семенного материала. Новые реалии развернут тренд в сторону импортозамещения и сподвигнут аграриев обратить внимание на семена отечественной селекции. Многие фермеры уже успели по достоинству оценить уровень российских семян, которые позволяют добиваться хороших показателей урожайности и точно адаптированы под реалии российского земледелия.

Реализуемая государством программа развития селекции и семеноводства, а также дополнительные меры господдержки будут способствовать активному развитию семеноводческой отрасли и внутренней селекции в ближайшей перспективе. В России представлено более 40 научно-исследовательских институтов в области селекции и растениеводства, которые поставляют уникальные сорта, адаптированные к возделыванию в разных регионах с учетом особенностей и разнообразия почв и климата нашей страны. Некоторые из них специализируются на отдельных культурах, как, например, «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха», «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свёклы и сахара имени А.Л. Мазлумова», «Всероссийский научно-исследовательский институт сои», «Федеральный научный центр риса», «Федеральный научный центр овощеводства» и другие.

Все научные достижения отечественной селекции собраны на одной цифровой платформе – Своё Фермерство. Здесь представлено более 1000 наименований сортов от ведущих НИИ в области растениеводства. Для заказа любому пользователю доступны селекционные семена картофеля, сои, сахарной свеклы, зерновых, зернобобовых, трав, масличных и других культур.

Так, ВНИИ Сои представил уникальный сорт сои Сентябринка, способный за 95 дней вегетационного периода обеспечить урожайность семян на уровне 2,5-3,0 т/га независимо от погодных условий, хорошо приспособленный к механизированной уборке и обладающий рядом других конкурентных преимуществ. А один из старейших научно-исследовательских институтов в области селекции семян сахарной свеклы, ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова, представил уникальные семена гибрида сахарной свеклы, отличающиеся высокой всхожестью семян, устойчивостью к гнилям, высокой урожайностью и оптимальной сахаристостью корнеплодов.

Специалисты экосистемы Своё Фермерство убеждены, что вместе с усилением растениеводческой селекции стремительное развитие в перспективе ближайших лет получат и геномные методы отбора КРС и других животных, которые позволят выделять для разведения лучших животных уже на ранних этапах развития. Пока геномная селекция в России только зарождается. Большинство хозяйств пользуются традиционными методами племенной оценки животных, опираясь на их родословную. Эти методы не могут сравниться по эффективности с геномной селекцией, которая позволит в достаточно короткое время улучшить генофонд популяций сельхозживотных. Развитие этого направления отбора будет способствовать повышению молочной и мясной продуктивности скота, обеспечит долголетие животных и улучшит их фертильность.

Еще один положительный экономический эффект геномной селекции – сокращение рождения в стаде непродуктивных и больных особей. А внедрение инновационных цифровых сервисов по животноводству помогут оптимизировать и автоматизировать процессы ухода за животными. Так, в экосистеме Своё Фермерство уже представлен ряд цифровых сервисов для животноводства, среди них: Учет и отслеживание рогатого скота с помощью применения RFID-технологий, сервис удаленного консультирования ветеринаров и зоотехников - Телеветеринар, мониторинг рождения телят. Эти решения для животноводов можно найти на витрине сервисов платформы Своё Фермерство.

2. Второй тренд – создание новых видов органических удобрений и биологических СЗР – продиктован мировой тенденцией борьбы за экологически чистое земледелие, развитие которого набрало стремительные обороты и в нашей стране и в будущем сохранит свою важность.

Взятый человечеством курс на заботу о собственном здоровье и новый фокус на правильном питании будут и дальше стимулировать развитие органического производства, а вместе с ним производство специальных удобрений и средств защиты растений для выращивания органики. По данным Национального органического союза, в России уже сейчас сертифицировано более 290 тыс. га земли под органическое производство. Рынок органики показывает интенсивный рост, прибавляя по 10% в год.

Научно доказано, что органические и микробиологические удобрения не уступают по эффективности минеральным, а в некоторых аспектах и превосходят их. Так, питательные элементы из органических удобрений легко усваиваются растениями, а микробиологические удобрения заселяют почву активной полезной микрофлорой, которая вытесняет патогенную биоту, повышает иммунитет сельскохозяйственных культур и способствует их активному росту и равномерному развитию.

Многие из представленных в России органических удобрений уже появились на маркетплейсе Своё Фермерство. Сегодня здесь представлено порядка 300 наименований от десятков производителей. Среди них – торф, гумус, оргавит, мука из морских водорослей, а также особая разработка, созданная на основе переработанного птичьего помета – Гринекс. Присутствуют на маркетплейсе и микробиологические удобрения, в том числе ставший в последние годы популярным Байкал-ЭМ1.

Стимулировать развитие отечественной номенклатуры органических и микробиологических удобрений, а также биологических СЗР будут и предпринимаемые правительством меры господдержки органического производства.

3. Тесно связанный с производством новых видов удобрений и СЗР тренд будущего развития отечественного АПК – разработка и внедрение цифровых сервисов на основе технологий точного земледелия. Эти сервисы помогут предприятиям АПК оптимизировать затраты и добиться более высоких урожаев за счет четкого планирования, грамотного выбора сортов и гибридов исходя из условий конкретного хозяйства (в том числе агрохимического анализа почвы и ее состояния) за счет дозированного внесения удобрений и постоянного мониторинга состояния культур.

Доступ к экспертизе, предоставляемой цифровыми сервисами точного земледелия, позволяет эффективно управлять рисками и упрощает процедуру принятия решений. По оценкам экспертов, применение подобных сервисов позволит увеличить урожайность до 25-30% и добиться сокращения расходов до 30%.

4. Тренд номер четыре наметился еще два года назад, со стартом пандемии COVID-19 и продолжает активное развитие, несмотря на снижение эпидемиологического влияния. Абсолютно все виды бизнеса начали массовый переход в формат онлайн-торговли; не осталось в стороне и сельское хозяйство. На этом фоне выросло число различных маркетплейсов, которые с 2020 года показывают кратный рост объемов торговли. Однако если для крупных игроков АПК создание собственного интернет-магазина не представляет сложности, то небольшим фермерским хозяйствам зачастую не хватает в данном вопросе не только технический знаний, но и финансов. Тем временем современный потребитель, особенно в мегаполисах, уже выработал привычку заказывать в интернете все необходимые ему товары, в том числе и продукты питания.

Чтобы адаптироваться к текущим условиям, сельхозтоваропроизводители, поставщики и покупатели товаров для аграрной сферы идут в онлайн. Наиболее простым и эффективным решением для большинства из них становится работа с маркетплейсами. Так, фермерский маркетплейс Своё Родное от Россельхозбанка дает возможность любому фермеру совершенно бесплатно создать собственную витрину товаров и начать продавать фермерскую продукцию напрямую конечному потребителю. Сегодня на маркетплейсе Своё Родное размещено более 60 000 товаров от 8 000 фермерских хозяйств по всей России, а площадка Своё Фермерство связывает покупателей и поставщиков сельхозтоваров в сегменте В2В, предоставляя возможности бесплатного размещения товаров и заключения сделок купли-продажи напрямую без посредников. Здесь представлено более миллиона товаров для сельского хозяйства в десятках популярных категорий, например, сельхозтехника, семена, удобрения, средства защиты растений, животные, корма, товары для ветеринарии и другие столь же необходимые средства производства.

Эксперты платформы Своё Фермерство уверены, что тренд на онлайн-торговлю для предприятий АПК и фермерских хозяйств будет показывать стабильный рост в обозримом будущем.

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