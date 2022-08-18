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Общество18 августа 2022 3:24

Россельхозбанк назвал четыре драйвера развития АПК на ближайшие три года

Специалисты экосистемы для аграриев svoefermerstvo.ru от Россельхозбанка назвали четыре ключевых драйвера агропромышленной отрасли на ближайшие три года
Россельхозбанк назвал четыре драйвера развития АПК на ближайшие три года

Россельхозбанк назвал четыре драйвера развития АПК на ближайшие три года

Фото: Олег УКЛАДОВ

В их число вошли развитие отечественных животноводческих и растениеводческих селекционных направлений, создание новых видов удобрений и средств защиты растений, цифровые сервисы для АПК в сфере точного земледелия, а также развитие онлайн торговли как главный тренд последних двух лет.

1. Первый тренд продиктован обострившимся на фоне санкционных ограничений вопросом обеспеченности отечественного АПК собственными семенами. При этом российские селекционеры в последние годы значительно нарастили объемы исследований и демонстрируют успехи в производстве семенного материала. Новые реалии развернут тренд в сторону импортозамещения и сподвигнут аграриев обратить внимание на семена отечественной селекции. Многие фермеры уже успели по достоинству оценить уровень российских семян, которые позволяют добиваться хороших показателей урожайности и точно адаптированы под реалии российского земледелия.

Реализуемая государством программа развития селекции и семеноводства, а также дополнительные меры господдержки будут способствовать активному развитию семеноводческой отрасли и внутренней селекции в ближайшей перспективе. В России представлено более 40 научно-исследовательских институтов в области селекции и растениеводства, которые поставляют уникальные сорта, адаптированные к возделыванию в разных регионах с учетом особенностей и разнообразия почв и климата нашей страны. Некоторые из них специализируются на отдельных культурах, как, например, «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха», «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свёклы и сахара имени А.Л. Мазлумова», «Всероссийский научно-исследовательский институт сои», «Федеральный научный центр риса», «Федеральный научный центр овощеводства» и другие.

Все научные достижения отечественной селекции собраны на одной цифровой платформе – Своё Фермерство. Здесь представлено более 1000 наименований сортов от ведущих НИИ в области растениеводства. Для заказа любому пользователю доступны селекционные семена картофеля, сои, сахарной свеклы, зерновых, зернобобовых, трав, масличных и других культур.

Так, ВНИИ Сои представил уникальный сорт сои Сентябринка, способный за 95 дней вегетационного периода обеспечить урожайность семян на уровне 2,5-3,0 т/га независимо от погодных условий, хорошо приспособленный к механизированной уборке и обладающий рядом других конкурентных преимуществ. А один из старейших научно-исследовательских институтов в области селекции семян сахарной свеклы, ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова, представил уникальные семена гибрида сахарной свеклы, отличающиеся высокой всхожестью семян, устойчивостью к гнилям, высокой урожайностью и оптимальной сахаристостью корнеплодов.

Специалисты экосистемы Своё Фермерство убеждены, что вместе с усилением растениеводческой селекции стремительное развитие в перспективе ближайших лет получат и геномные методы отбора КРС и других животных, которые позволят выделять для разведения лучших животных уже на ранних этапах развития. Пока геномная селекция в России только зарождается. Большинство хозяйств пользуются традиционными методами племенной оценки животных, опираясь на их родословную. Эти методы не могут сравниться по эффективности с геномной селекцией, которая позволит в достаточно короткое время улучшить генофонд популяций сельхозживотных. Развитие этого направления отбора будет способствовать повышению молочной и мясной продуктивности скота, обеспечит долголетие животных и улучшит их фертильность.

Еще один положительный экономический эффект геномной селекции – сокращение рождения в стаде непродуктивных и больных особей. А внедрение инновационных цифровых сервисов по животноводству помогут оптимизировать и автоматизировать процессы ухода за животными. Так, в экосистеме Своё Фермерство уже представлен ряд цифровых сервисов для животноводства, среди них: Учет и отслеживание рогатого скота с помощью применения RFID-технологий, сервис удаленного консультирования ветеринаров и зоотехников - Телеветеринар, мониторинг рождения телят. Эти решения для животноводов можно найти на витрине сервисов платформы Своё Фермерство.

2. Второй тренд – создание новых видов органических удобрений и биологических СЗР – продиктован мировой тенденцией борьбы за экологически чистое земледелие, развитие которого набрало стремительные обороты и в нашей стране и в будущем сохранит свою важность.

Взятый человечеством курс на заботу о собственном здоровье и новый фокус на правильном питании будут и дальше стимулировать развитие органического производства, а вместе с ним производство специальных удобрений и средств защиты растений для выращивания органики. По данным Национального органического союза, в России уже сейчас сертифицировано более 290 тыс. га земли под органическое производство. Рынок органики показывает интенсивный рост, прибавляя по 10% в год.

Научно доказано, что органические и микробиологические удобрения не уступают по эффективности минеральным, а в некоторых аспектах и превосходят их. Так, питательные элементы из органических удобрений легко усваиваются растениями, а микробиологические удобрения заселяют почву активной полезной микрофлорой, которая вытесняет патогенную биоту, повышает иммунитет сельскохозяйственных культур и способствует их активному росту и равномерному развитию.

Многие из представленных в России органических удобрений уже появились на маркетплейсе Своё Фермерство. Сегодня здесь представлено порядка 300 наименований от десятков производителей. Среди них – торф, гумус, оргавит, мука из морских водорослей, а также особая разработка, созданная на основе переработанного птичьего помета – Гринекс. Присутствуют на маркетплейсе и микробиологические удобрения, в том числе ставший в последние годы популярным Байкал-ЭМ1.

Стимулировать развитие отечественной номенклатуры органических и микробиологических удобрений, а также биологических СЗР будут и предпринимаемые правительством меры господдержки органического производства.

3. Тесно связанный с производством новых видов удобрений и СЗР тренд будущего развития отечественного АПК – разработка и внедрение цифровых сервисов на основе технологий точного земледелия. Эти сервисы помогут предприятиям АПК оптимизировать затраты и добиться более высоких урожаев за счет четкого планирования, грамотного выбора сортов и гибридов исходя из условий конкретного хозяйства (в том числе агрохимического анализа почвы и ее состояния) за счет дозированного внесения удобрений и постоянного мониторинга состояния культур.

Доступ к экспертизе, предоставляемой цифровыми сервисами точного земледелия, позволяет эффективно управлять рисками и упрощает процедуру принятия решений. По оценкам экспертов, применение подобных сервисов позволит увеличить урожайность до 25-30% и добиться сокращения расходов до 30%.

4. Тренд номер четыре наметился еще два года назад, со стартом пандемии COVID-19 и продолжает активное развитие, несмотря на снижение эпидемиологического влияния. Абсолютно все виды бизнеса начали массовый переход в формат онлайн-торговли; не осталось в стороне и сельское хозяйство. На этом фоне выросло число различных маркетплейсов, которые с 2020 года показывают кратный рост объемов торговли. Однако если для крупных игроков АПК создание собственного интернет-магазина не представляет сложности, то небольшим фермерским хозяйствам зачастую не хватает в данном вопросе не только технический знаний, но и финансов. Тем временем современный потребитель, особенно в мегаполисах, уже выработал привычку заказывать в интернете все необходимые ему товары, в том числе и продукты питания.

Чтобы адаптироваться к текущим условиям, сельхозтоваропроизводители, поставщики и покупатели товаров для аграрной сферы идут в онлайн. Наиболее простым и эффективным решением для большинства из них становится работа с маркетплейсами. Так, фермерский маркетплейс Своё Родное от Россельхозбанка дает возможность любому фермеру совершенно бесплатно создать собственную витрину товаров и начать продавать фермерскую продукцию напрямую конечному потребителю. Сегодня на маркетплейсе Своё Родное размещено более 60 000 товаров от 8 000 фермерских хозяйств по всей России, а площадка Своё Фермерство связывает покупателей и поставщиков сельхозтоваров в сегменте В2В, предоставляя возможности бесплатного размещения товаров и заключения сделок купли-продажи напрямую без посредников. Здесь представлено более миллиона товаров для сельского хозяйства в десятках популярных категорий, например, сельхозтехника, семена, удобрения, средства защиты растений, животные, корма, товары для ветеринарии и другие столь же необходимые средства производства.

Эксперты платформы Своё Фермерство уверены, что тренд на онлайн-торговлю для предприятий АПК и фермерских хозяйств будет показывать стабильный рост в обозримом будущем.

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