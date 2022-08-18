В Алтайском крае с 1 сентября в школах появятся уроки патриотизма

Еженедельно в классах будут проходить занятия «Разговор о важном» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 1 сентября в школах появится новый предмет. Школьники будут посещать урок «Разговор о важном». Об этом во время педсовета рассказала министр образования и науки региона Светлана Говорухина.

- Появится новый предмет: еженедельно в классах будут проходить занятия «Разговор о важном». Ключевыми темами станут историческое просвещение, патриотизм, нравственность, экология, - пишет пресс-служба правительства региона.

Министр отметила, что также с 1 сентября в школах будет внедрена новая должность - советники директора по воспитанию. Край вошел в число пилотных регионов по внедрению данной должности. Ранее сообщалось, что в алтайских школах будет проходить церемония поднятия флага и исполнения гимна каждую неделю.

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