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Общество18 августа 2022 1:28

В Алтайском крае 18 августа 2022 года обещают дожди и до +19 градусов

Ветер будет дуть северо-западный, 4-9 м/с
Антонина Лышова
В Барнауле будет +15... +17 градусов днем

В Барнауле будет +15... +17 градусов днем

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 18 августа температура воздуха составит +14... +19 градусов. Об этом предупреждает региональный Гидрометцентр.

- Небольшие, местами умеренные дожди. В утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, - уточняет Гидрометцентр.

В Барнауле будет +15... +17 градусов днем. Возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-западный, 4-9 м/с.

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