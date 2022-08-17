Сквер медиков благоустраивают в Барнауле

На объекте проводят подготовительные и демонтажные работы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В центре Барнауле специалисты начали благоустраивать сквер около медицинского университета. Об этом сообщает горадминистрация.

– На объекте проводят подготовительные и демонтажные работы, в частности по прокладке кабелей электроснабжения. Также в ближайшее время подрядчик выполнит вертикальную планировку участка и демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, – сказано в сообщении.

После этого специалисты займутся установкой бордюрного камня и устройству основания под плиточное покрытие. Здесь появятся пешеходные дорожки лавочки и урны. Кроме того, высадят газон и деревья и обустроят площадку для последующей установки памятного знака медработникам.

Все работы пройдут в два этапа. Первый – озеленение, укладка дорожек и установка малых архитектурных форм. Их хотят успеть сделать ко Дню города. Второй этап – установка памятного знака врачам, открытие которого приурочат к их профессиональному празднику.