Глава ДНР Пушилин выразил соболезнования из-за гибели алтайского общественника

Евгений Новиков. Фото: Фото: сайт Общественной палаты Алтайского края

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования после гибели в ДНР зампредседателя общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова. Об этом он написал своем Telegram-канале.

Денис Пушилин, отметил, что Евгений Александрович не впервые принимал участие в гуманитарных миссиях. Его хорошо знали и уважали не только жители Алтайского края, но и Донбасса.

Егвения Новикова похоронили в день рождения,17 августа.

- Сегодня Евгения Новикова Алтай провожает в последний путь. Донбасс скорбит вместе с Алтайским краем. Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье и близким Евгения Александровича, его коллегам и всем, кто его знал, кому он помогал, - добавил Денис Пушилин.

Ранее мы писали, что алтайский общественник Евгений Новиков погиб в ДНР, куда поехал как волонтер от «Наследия». Мужчина перестал выходить на связь после обстрела под Шахтерском 10 июля.