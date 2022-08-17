В Барнауле две матери «ловили дзен» на лавочке, пока их дети ломали дерево

Фото: кадр из видео "Черное и белое Барнаул"

В Барнауле две матери спокойно наблюдали за тем, как их дети ломают ветки у небольшого деревца. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Чёрное и Белое" Барнаул

Свидетели разбоя сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что возле Алтайского государственного музыкального театра два ребенка пытаются оторвать ветку от ели. Две взрослых женщины спокойно наблюдают за происходящим, не предпринимая никаких действий.

– Эту территорию не так давно облагородили, но, видимо, недолго продержится все с таким отношением горожан, - возмутились очевидцы.