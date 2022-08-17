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Общество17 августа 2022 10:21

На двух барнаульских улицах ограничили движение до конца августа

Изменились схемы движения автобусов
Герман Архаров
Ограничения

Ограничения

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле до конца августа ограничили движение транспорта по улицам Радищева и Партизанской, сообщает мэрия.

Причина ограничений – замена трубопровода на улице Партизанской от здания №153 до здания №147.

До 31 августа движение ограничат на следующих участках дорог краевой столицы:

– на улице Радищева – от здания №69 до Партизанской

– на улице Партизанской (от здания №153 до здания №147) и по улице Радищева (от здания по ул. Партизанской,153 до улицы Партизанской).

В связи с перекрытием дорог до конца августа изменились схемы движения автобусов №41 и №80. Их можно найти здесь.

Горожанам следует быть внимательными и планировать свои поездки заранее.