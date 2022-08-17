Почти 20 детей из Украины будут учиться в алтайских школах

По данным минобрнауки Алтайского края, всего в регион приехали 32 ребенка с Украины Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 30 детей прибыли в Алтайский край с Украины, среди них 20 школьников, большинство из которых зачислили в школы, пишет ТАСС.

По данным минобрнауки Алтайского края, всего в регион приехали 32 ребенка с Украины. В их числе 20 школьников, из которых 19 уже устроены в школы региона, еще один обучался дистанционно в школе ДНР.

Также в школы Алтайского края трудоустраивают педагогов с Украины. Их точное число будет известно к 1 сентября.

Ранее мы писали о том, что родителям алтайских школьников предлагают отправить деньги на благотворительность вместо покупки букетов учителям на 1 сентября.