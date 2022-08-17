Белый павлин сбежал из барнаульского зоопарка

Сахарок. Скриншот видео zoo22.ru

Из вольера барнаульского зоопарка сбежал белый павлин. Об этом рассказали сотрудники «Лесной сказки».

– Белый павлин Сахарок - один из самых занятых товарищей нашего зоопарка. Из вольера улизни, соседей подразни, работу озеленителей проверь, гостей обескураж и так каждый день. Плотный график, согласны? – шутят сотрудники зоопарка.

Судя по опубликованным видео, Сахарка ничего не смутило. Он спокойно прогулялся по территории зоопарка, порассматривал рысей, пообщался с сотрудниками и даже успел пощипать цветочки на клумбе.