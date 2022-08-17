Специалисты рассказали о сгубивших алтайских пчел агрохимикатах

Эксперты изучают причины мора медоносных насекомых в 16 районах региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты обнаружили остаточное наличие агрохимикатов в 60 % материалов, поступивших на анализ в связи с массовым мором пчел на Алтае. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Всего в лаборатории доставили свыше 150 образцов подмора пчел и зеленой массы растений. Около 95 % из них уже исследовали и в 60 % случаев установили остаточное количество пестицидов.

– В основном это альфа-циперметрин и лямбда-цигалотрин, также встречаются имидаклоприд и клотианидин, – отмечает издание.

Эти пестициды можно использовать в России, однако в строгом соответствии инструкции. У всех них есть длительное остаточное действие.

Добавим, что сейчас эксперты изучают причины мора медоносных насекомых в 16 районах региона.

Ранее мы писали о том, что в Троицком районе Алтайского края в трех деревнях с обилием пасек произошла массовая гибель пчел.