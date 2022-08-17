Специалисты рассказали о сгубивших алтайских пчел агрохимикатах

Эксперты изучают причины мора медоносных насекомых в 16 районах региона
Фото: Олег УКЛАДОВ
Специалисты обнаружили остаточное наличие агрохимикатов в 60 % материалов, поступивших на анализ в связи с массовым мором пчел на Алтае. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные Россельхознадзора.
Всего в лаборатории доставили свыше 150 образцов подмора пчел и зеленой массы растений. Около 95 % из них уже исследовали и в 60 % случаев установили остаточное количество пестицидов.
– В основном это альфа-циперметрин и лямбда-цигалотрин, также встречаются имидаклоприд и клотианидин, – отмечает издание.
Эти пестициды можно использовать в России, однако в строгом соответствии инструкции. У всех них есть длительное остаточное действие.
Добавим, что сейчас эксперты изучают причины мора медоносных насекомых в 16 районах региона.
Ранее мы писали о том, что в Троицком районе Алтайского края в трех деревнях с обилием пасек произошла массовая гибель пчел.