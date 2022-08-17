Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2022 5:51

Жителям Барнаула обещают не срывать начало отопительного сезона из-за реконструкции моста

Герман Архаров
Работы продолжаются

Работы продолжаются

Фото: Вера Березовская

«Барнаульское ДСУ № 4» обещает вовремя закончить укладку труб теплосети на мосту на Новом рынке, чтобы не допустить срыва отопительного сезона в краевой столице. Об этом сообщает «Амител».

Как рассказал замдиректора компании Денис Попрядухин, работы на восьмипролётном и трёхпролётном путепроводах планируют провести в ускоренном темпе. Он выразил уверенность в том, что запуск отопления в краевой столице пройдет в оговорённые сроки.

Работы на теплосетях ориентировочно планируют завершить 15 сентября. Сроки могут измениться в связи с погодными условиями.