Барнаульское «Динамо» 17 августа сыграет с «Темпом» на Кубке России

ФК "Темп" Фото: предоставлено пресс-службой

В среду, 17 августа, на главном стадионе Барнаула состоится дерби – местное «Динамо» и «Темп» проведут матч в рамках 1/256 финала Кубка России по футболу.

В этом сезоне клуб в бело-голубых футболках возглавил Олег Яковлев. Он уже работал с командой, так что представлять его не нужно. Правда, пока что его подопечным особо радоваться нечему: «Динамо» аутсайдер текущего Первенства России. После четырех матчей ни одного набранного очка и что самое досадное, все поражения были довольно крупные.

«Темп» же заряжен решительно. Еще пару дней назад ребята в оранжевых футболках обыграли молодежку «Динамо» 5:1, а теперь у них есть реальный шанс побороть основу.

Матч начнется в 18.30.

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