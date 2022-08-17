Жителей Алтайского края зовут пройти службу по контракту

Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае открыт набор на военную службу по контракту. Срок договора - от 6 до 11 месяцев с возможностью продления. Такое объявление появилось в группе «Регион 22».

– Контрактники получают полный социальный пакет, служебное жильё или компенсацию за съём квартиры, денежное довольствие от 30 до 300 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена и единовременная региональная выплата в размере 200 тыс. рублей, – сказано в сообщении.

Кроме того, при участии в спецоперации предусмотрены дополнительные ежемесячные и суточные выплаты, а также денежная наград за активные действия – до 300 тыс. рублей.

Для детей военнослужащих в вузах предусмотрены бюджетные места. Ветераны боевых действий и их семьи могут рассчитывать на комплекс мер социальной поддержки.

Вопросы можно задать, позвонив по телефону: 8(3852)61-15-07. Кроме того, можно прийти в Барнауле на улицу Цеховую, 25.

В пункте отбора на военную службу по контракту Алтайского края и Республики Алтай подтвердили, что информация соответствует действительности.