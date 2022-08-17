На Алтае сестры-близняшки вышли замуж в один день

Фото: управление юстиции Алтайского края

13 августа в ЗАГСе Бийска сестры близняшки Марина и Ирина одновременно зарегистрировали брак. Об этом сообщает управление юстиции региона.

Девушки были в красивых белых платьях, а в руках держали одинаковые букеты. Сестры-близнецы Марина и Ирина зарегистрировали брак со своими избранниками: Евгением и Иваном.

Молодожены поставили подписи в записях актов о заключении брака, а также обменялись кольцами.

- Главам семей вручили свидетельства о заключении брака и поздравительные адреса начальника управления юстиции Алтайского края Оксаны Грохотовой, - отметили в ведомстве.