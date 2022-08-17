В бийском супермаркете продавали алкоголь после 21 часа

Алкоголь нельзя продавать после 21 часа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске правоохранители провели ночной рейд, чтобы проверить, в каких магазинах продают алкоголь после 21 часа. Нарушение выявили в супермаркете, сообщает региональное управление МВД,

В круглосуточном супермаркете на улице Ленинградская женщина продала алкогольную продукцию нелегально. На часах было больше 9 вечера.

- В отношении 47-летней сотрудницы торговой точки составлен административный протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), - отметили в ведомстве.

Также полицейские прибыли в один из круглосуточных магазинов на улице Васильева, на который жаловались местные жители. Там нарушений не выявили.