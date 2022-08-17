Синоптики предупреждают о заморозках в Алтайском крае

В Барнауле заморозки не ожидаются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на этой неделе ночью возможны заморозки 0…-2 градуса. Об этом предупреждают синоптики алтайского Гидрометцентра.

- 17-19 августа при прояснении на территории Алтайского края ожидаются заморозки в приземном слое до -2 градусов, -отметили в ЦГМС.

С 17 по 19 августа днем в Алтайском крае будет +13…+20 градусов, местами пройдут дожди.

Добавим, что в Барнауле заморозки не ожидаются. В ночные часы в краевой столице с 17 по 19 августа будет +4…+9 градусов.

По предварительным данным, в Алтайском крае потеплеет на следующей неделе.