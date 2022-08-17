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Общество17 августа 2022 3:30

Отремонтированную по нацпроекту дорогу приняли в Барнауле

Общая протяженность участков ремонта превысила 5 километров
Герман Архаров
Фото: Михаил Полубедов

Фото: Михаил Полубедов

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле приняли первую дорогу, отремонтированную по национальному проекту «БКД» в 2022 году. Участок Змеиногорского тракта от Аванесова до Южного тракта обновляли два года, сообщает горадминитсрации.

Дорогу ремонтировали специалисты «Барнаульского «ДСУ№4».

- По словам подрядчика, интенсивность движения на Змеиногорском тракте достаточно высокая. Для удобства гостей и жителей краевой столицы работы велись круглосуточно, - пояснили в мэрии.

Днем дорожники занимались устройством тротуаров и велодорожек. Ночью они занимались работами на проезжей части. Общая протяженность участков ремонта превысила 5 километров. На эти цели потратили 229 млн рублей.

Добавим, что работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Барнауле уже завершили на 70%, полностью выполнили на 5 участках дорог. Ранее мы писали о том, что в 2022 году в Алтайском крае планируют привести в нормативное состояние (ремонт, строительство, реконструкция) около 800 километров автодорог регионального или межмуниципального значения. Подробнее об этом можно прочитать здесь.