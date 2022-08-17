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Общество17 августа 2022 2:20

Дожди и похолодание прогнозируют на Алтае

Возможно усиление ветра
Герман Архаров
В краевой столице будет в конце дня пройдет небольшой дождь

В краевой столице будет в конце дня пройдет небольшой дождь

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни ночью в Алтайском крае возможны заморозки 0…-2 градуса. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

Днем 17 августа в крае будет +15...+20 градусов.

-На большей части территории небольшие дожди. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, - говорится в сообщении.

В Барнауле 17 августа столбики термометров покажут +16…+18 градусов. В краевой столице будет преимущественно без осадков, а в конце дня пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 6-11 м/с.

Ранее мы писали, что такая погода объясняется затоком холода, гребнем скандинавского антициклона.