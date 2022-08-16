Женщина скончалась на месте страшного ДТП в Алтайском крае 16 августа

Еще трое пассажиров попали в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 16 августа в Алтайском крае на трассе «Бийск-Белокуриха» произошло ДТП, в котором погибла женщина-пассажирка. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в Смоленском районе 71-летний водитель за рулем ВАЗа не уступил дорогу Nissan, которым управлял 44-летний мужчина. Иномарка ехала из Бийска в Смоленское, а ВАЗ двигался со стороны Смоленского в направлении пос. Линевский.

- В результате виновник аварии получил травмы, его госпитализировали. Трое пассажиров попали в больницу, а одна скончалась на месте ДТП, - рассказали в полиции.