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Происшествия16 августа 2022 12:35

Житель Барнаула нашел банковскую карту и всю ночь кутил в кафе

Потратив все денежные средства, он выбросил ее
Александра Сапожкова
Турист забыл карту в беседке и только утром обнаружил пропажу

Турист забыл карту в беседке и только утром обнаружил пропажу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула нашел банковскую карту и всю ночь рассчитывался ей в кафе. Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказали в полиции, в дежурную часть поступило заявление от мужчины, который отдыхал на одной из турбаз в Алтайском районе. Он забыл карту в беседке и только утром обнаружил пропажу. Проверив баланс, он увидел, что деньгами кто-то воспользовался.

Полиция установила, что это был ранее судимый барнаулец 1993 года рождения. Он нашел карту и потратил все деньги, а затем выбросил ее.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело статье «Кража, совершенная с банковского счета».