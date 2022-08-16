Также из-за ремонта до утра 31 августа в Барнауле перекрыт участок ул. Модельной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на месяц перекроют часть улицы Малахова. Ограничение будет действовать с 21 часа 22 августа до утра 22 сентября, сообщили в мэрии.

Движение транспорта будет ограничено по всей ширине нечетной стороны дороги в районе пересечения с малой проезжей частью пр. Космонавтов. Там будут ремонтировать тепловую сеть. Автомобилистов призывают заранее выбирать маршруты объезда.

Также из-за ремонта до утра 31 августа перекрыт участок ул. Модельной от здания №10 до ул. Рощинской. По той же причине до 15 сентября ограничено движение по проезду Курганскому от улицы Рощинской до улицы Гущина.