Ночные заморозки ударят в Алтайском крае в середине августа

Температура ночью в Алтайском крае 17-19 августа 2022 года составит 0…-2 градуса Фото: Дарья САВЕНКО

В Алтайском крае наступили прохладные дни. Синоптики прогнозируют ночные заморозки.

По данным регионального Гидрометцентра, 17-19 августа дневная температура будет держаться в диапазоне от +13 до +20 градусов. А ночами в эти же числа ожидаются заморозки 0…-2 градуса.

- Заморозки будут в травостое. Также на большей части территории пройдут небольшие, умеренные дожди. Местами ожидаются порывы ветра до 14-16 метров в секунду, - отметили синоптики.

В ГУ МЧС уточнили, что заморозки будут в приземном слое при прояснении.

При этом по 19 августа в регионе местами сохранится высокая пожароопасность.