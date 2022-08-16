В парке «Изумрудный» Барнаула не будет концертов и плясок на бывшем кладбище

Ранее парк стоял заброшенным Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский парк «Изумрудный» постепенно преображается. Там отмечают праздники, проводят дискотеки, занимаются спортом. Однако, по словам управляющего парком Владислава Вакаева, не все этим довольны.

- Когда проходят мероприятия перед центральным входом, некоторые негодуют: «А что вы здесь танцуете? Здесь же кладбище». Но в этой зоне нет кладбища. Да, пруд выкопан на бывшем кладбище, но останки оттуда давно удалены. А там мы не танцевали и танцевать не будем! — заявил Вакаев в интервью изданию Алтайская правда.

Напомним, что в парке построят Крестовоздвиженский храм. По словам Вакаева, за храмом лучше всего обустроить «зеленый пляж». Вместо рок-концертов там можно будет спокойно отдыхать.

- У храма своя территория. Мы учитываем историю места. Предыдущий арендатор размещал за церковью бассейн коммерческого плана. Но это явно неуместно, через суд мы его демонтировали. Вместо него на поляне сделаем «зеленый пляж», где люди смогут лежать, читать, устраивать семейные пикники. Сцену демонтируем, рок-фестивалей там не будет, - сказал Вакаев.