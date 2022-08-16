Онлайн-продажи «Эвалара» с начала года превысили 200%

Выручка в сегменте марктеплейсов достигла 210% Фото: ЗАО «Эвалар»

В компании «Эвалар» подвели итоги онлайн-продаж за первые шесть месяцев 2022 года. Выручка в сегменте марктеплейсов достигла 210%.

Данные сравнивали с показателями аналогичного периода 2021 года. Аналитики компании считают, что такая динамика связана с бурным развитием нефармацевтического e-comm-сегмента, ростом спроса на категорию БАД, а также внедрением DTC-технологий в компании.

– Если в онлайн-аптеках аудитория более консервативная, и здесь в топах продаж в основном наши зрелые бренды, которые находятся в постоянной ТВ ротации, то в сегменте маркетплейсов более динамичная потребительская аудитория, открытая к новинкам, - отметила председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева.

Это значит, что положительная динамика e-comm сегмента определялась объективными причинами и внедрением более адресного подхода в работе с целевой аудиторией.

Большое влияние на развитие продаж «Эвалар» в e-comm оказало внедрение DTC-стратегии, и связанных с ней решений, позволивших качественно углубить структуру интеграции собственного маркетплейса «Фитомаркет» с партнерскими онлайн-платформами. Как отметил E commerce директор «Эвалар» Александр Лукин, компания стремится более гибко работать с партнерами в условиях динамичной трансформации рынка:

– С одной стороны, мы улучшили свою юнит-экономику за счет углубления взаимодействия с производством. С другой, в работе с маркетплейсами мы стали более оперативно реагировать на изменения и самостоятельно управлять ассортиментом и ценообразованием. В совокупности это дает нам возможность сформировать более выгодное предложение для конечного потребителя.