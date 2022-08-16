Мужчина на Алтае шесть лет безнаказанно насиловал собственную дочь

Злоумышленник признался в содеянном, однако потом отказался от показаний Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании своей дочери.

По данным регионального Следкома, в 2011 году мужчина в своем доме впервые совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней дочки. Его супруга и мать девочки в это время отсутствовала.

- Он понял, что ребенок напуган и никому ничего не расскажет, поэтому вплоть до 2017 года насиловал дочь, причиняя телесные повреждения, - сказали в ведомстве.

Потерпевшая рассказала обо всем лишь после того, как поступила учиться и уехала из дома. Девушка боялась, что отец будет насиловать и ее младшую сестру.

Злоумышленник признался в содеянном, однако потом отказался от показаний и заявил, что дочь его оклеветала. Сейчас мужчину ждет суд. Его обвиняют по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и по статье 131 УК РФ (изнасилование не достигшей четырнадцатилетнего возраста).