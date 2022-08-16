На Алтае за неделю число ковидных больных выросло на 30%

В целом в госпиталях чуть более 300 коек Фото: Олег УКЛАДОВ

За неделю с 8 по 15 августа число больных коронавирусом выросло на 30%. При этом в реанимациях ковидгоспиталей находятся девять пациентов, сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Он отметил, что динамика роста – небольшая, если сравнивать с началом года. В госпиталях заполнены 90% коек (в целом их чуть более 300).

- Мы постоянно мониторим ситуацию и принимаем решения по увеличению коечного фонда или удержанию в прежних объемах, – отметил Дмитрий Попов.