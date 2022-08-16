В алтайской психбольнице скрывали больных ковидом

В краевом Минздраве заверяли, что первый случай заражения в больнице произошел только в феврале 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби в Алтайской краевой психиатрической больнице №2 скрывали пациентов, больных ковидом. Подробности сообщает «Банкфакс».

По данным издания, прокуратура выявила, что коронавирус диагностировали у пациентов в 2021 году. Однако в краевом Минздраве заверяли, что первый случай заражения там произошел только в феврале 2022 года. При этом работники учреждения как минимум полгода были лишены выплат, которые причитаются им за работу с зараженными.

В феврале этого года медсестра Людмила Железовская жаловалась, что она и ее коллеги не получают положенные выплаты. Она рассказывала, что у поступивших в больницу вообще не брали тест на коронавирус – об отсутствии необходимости в этом персоналу якобы заявлял сам главврач Юрий Кабанов. Однако, по ее словам, при проявлении симптоматики тест все же брали, и в случае положительного результата отправляли либо домой, либо в «красную зону».

- В ответе прокуратуры на обращение медсестры написано, что главврачу больницы уже внесли представление, - отмечает Банкфакс.