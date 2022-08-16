«Зарядку со стражем порядка» провели для барнаульских школьников

«Зарядка со стражем порядка» в Барнауле Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Для учащихся барнаульской школы №53 полицейские провели общероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка». В ней принял участие руководитель краевого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт на Алтае» Андрей Мамаев.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, на открытом воздухе занимались ребята в возрасте от 12 до 15 лет. В течение 15 минут они выполняли комплекс упражнений, направленных на развитие всех групп мышц. После тренировки Андрей Мамаев напомнил детям об опасностях, которые поджидают их на улице и в транспорте, что необходимо делать, чтобы их избежать. Родителям представитель «Лизы Алерт» рассказал, что нужно брать с собой на прогулку в лес, что делать, когда пропал человек и почему обращаться за помощью нужно как можно раньше.

- Важно объяснить детям, что все эти правила необходимы не для контроля за ними, а для безопасности, - отметил Андрей Мамаев.