Первая в этом году вакцина против гриппа пришла на Алтай

«Совигрипп» содержит три штамма гриппа, которые в предстоящем сезоне будут наиболее распространены Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтай поступила первая в этом году партия вакцины против гриппа «Совигрипп». Сейчас ее распределяют по медорганизациям, а после начнется очередная прививочная кампания, сообщили в Минздраве региона.

Вакцина предназначена только для взрослых. Бесплатно могут привиться люди, часто болеющие ОРЗ и ОРВИ; сотрудники сферы образования, медицины и социальной сферы; люди старше 60 лет; беременные.

- Необходимо обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства. Врач проведет осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний, - отметили в министерстве.

За счет собственных средств можно привиться в страховых компаниях. Также прививки в организациях могут делать за счет работодателя.

Отмечается, что «Совигрипп» содержит три штамма гриппа, которые в предстоящем сезоне будут наиболее распространены.