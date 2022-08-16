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Общество16 августа 2022 3:28

Алтай 18 августа накроет слабая магнитная буря

Также ожидается возбужденная магнитосфера
Александра Сапожкова
Во время этого явления у метеочувствительных людей могут наблюдаться головные боли

Во время этого явления у метеочувствительных людей могут наблюдаться головные боли

Фото: Евгения ГУСЕВА

18 сентября Алтайский край накроет магнитная буря. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии.

Согласно данным, буря будет слабой – уровня G1. А до нее и после – 17, 19 и 20 сентября ожидается возбужденная магнитосфера.

При этом отмечается, что вероятность бури 18-го числа составляет 40%, а сильного магнитного шторма – 25%.

Напомним, что во время этого явления у метеочувствительных людей могут наблюдаться головные боли, недомогание.