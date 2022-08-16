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Общество16 августа 2022 1:21

Прохладная осенняя погода пришла в Алтайский край

Ночью температура опустится до +4 градусов.
Александра Сапожкова
16-18 августа днем температура в Алтайском крае будет держаться в диапазоне от +13 до +21 градуса

16-18 августа днем температура в Алтайском крае будет держаться в диапазоне от +13 до +21 градуса

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае наступили прохладные дни. 16-18 августа днем температура в регионе будет держаться в диапазоне от +13 до +21 градуса.

При этом 16 августа преимущественно без осадков, а в последующие два дня на большей части территории возможны кратковременные дожди. Также местами ожидаются порывы ветра до 14-16 метров в секунду, сообщают в Гидрометцентре края.

А в ближайшие ночи температура будет опускаться до +4…+9 градусов.

При этом с 16 по 19 августа в регионе местами сохранится высокая пожароопасность.