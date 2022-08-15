Почти 30 человек тушили один гаражный бокс в Барнауле

Сгоревший гараж Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В понедельник, 15 августа, в Барнауле произошел пожар в гаражной комплексе. Один бокс тушили почти 30 человек.

Возгорание произошло в гаражном комплексе на улице Лазурной.

– К тушению пожара было привлечено 27 человек личного состава и семь автоцистерн. Предварительной причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - поясняют в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Огонь уничтожил автомобиль, находящийся в боксе, а также личные вещи и повредил стены гаража.