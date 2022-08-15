На улице Попова в Барнауле изменят схему движения

Новая схема движения Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 25 августа в Барнауле изменят схему движения по полосам на улице Попова. Подробнее о новшестве сообщили в мэрии.

– Схема будет действовать в тестовом режиме, - поясняют в администрации города.

Речь идет о пересечении улицы Попова с проспектом Космонавтов (при движении от улицы Юрина). На данном участке будут изменены разрешенные направления движения по полосам.

Если быть точнее, то с крайней левой полосы теперь можно будет только повернуть налево, средняя полоса – движение налево, прямо и направо, а с крайней правой – только направо.

Такая схема должна повысить пропускную способность перекрестка.