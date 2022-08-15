Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за обрушения фасада жилого дома

На доме начали выпадать кирпичи из кладки фасада, а в подъезде отваливается штукатурка Фото: Анна СЕМИНА

Администрация Барнаула ввела режим повышенной готовности из-за разрушения кладки фасада жилого дома.

ЧП произошло в доме №9 по улице Новороссийской на уровне 5 этажа.

– В ходе наблюдений за зданием, установлено выпадение кирпичной кладки из области разрушения, намокание и отслоение штукатурного покрытия на потолке и стенах в подъезде №2, - говорится в постановлении администрации Железнодорожного района.

Согласно этому документу Управлению коммунального хозяйства поручено проводить регулярный визуальный осмотр состояния дома, а также в случае необходимости отключить электричество, газо- и водоснабжение.

Первому замглавы администрации района поручено привести силы и средства оперативных служб к реагированию в случае ЧС.