В Алтайском крае назначили нового министра образования

Светлана Говорухина Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении нового министра образования.

– С 15 августа 2022 года министром образования и науки Алтайского края стала Светлана Говорухина, - сообщает «Катунь 24».

Напомним, Светлана Павловна поступила на работу в министерство образования и науки Алтайского края в июле 2019 года на должность заместителя министра. Со 2 августа прошлого года она, после перехода предыдущего главы ведомства на другую работу, числилась временно исполняющей обязанности министра.