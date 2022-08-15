В Алтайском крае назначили нового министра образования

Светлана Говорухина
Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении нового министра образования.
– С 15 августа 2022 года министром образования и науки Алтайского края стала Светлана Говорухина, - сообщает «Катунь 24».
Напомним, Светлана Павловна поступила на работу в министерство образования и науки Алтайского края в июле 2019 года на должность заместителя министра. Со 2 августа прошлого года она, после перехода предыдущего главы ведомства на другую работу, числилась временно исполняющей обязанности министра.