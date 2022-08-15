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Происшествия15 августа 2022 9:42

В Барнауле горит гаражный комплекс

Пожарные работают на месте ЧП
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожар в гаражном комплексе

Пожар в гаражном комплексе

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошло возгорание в гаражном комплексе на улице Лазурной.

– На третьем этаже произошло возгорание автомобиля. Площадь пожара составляет 10 квадратных метров. Пожарно-спасательные расчёты МЧС России работают на месте. Информация уточняется, - сообщают в региональном главке МЧС России.

Напомним, за минувшие сутки в Алтайском крае пожарные ликвидировали 12 возгораний. Пять из них произошли в жилом секторе. Непосредственно в Барнауле – потушено три пожара. Пострадавших нет.