10,5 тысяч первоклассников пойдут в школу в Барнауле

Еще более 420 свободных мест остается в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

В новом учебном году за парты барнаульских школ сядут 90 тысяч ребят. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Из них 10,5 тысяч первоклассников. Зачислено, по данным городского комитета по образованию на 11 августа, 10 тысяч 82 человека, - уточняют в мэрии.

Полностью завершен прием первоклашек в 38 школах. Еще есть более 420 свободных мест в других учебных заведениях. Тем временем, завершена приемка образовательных учреждений. Приняты все 280 организаций, в том числе детские сады и секции.