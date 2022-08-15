На Алтае пассажир выпрыгнул из мчащегося с горы УАЗа

Последствия падения со склона. Скриншот видео Mash Siberia

В Республике Алтай УАЗ «буханка» на большой скорости скатился с горы. При этом пассажир успел выпрыгнуть.

– Авария произошла утром в Усть-Коксинском районе возле села Баштала. 25-летний мужчина за рулём буханки поднимался на гору, не справился с управлением и резко покатился вниз, - сообщает ТГ Mash Siberia.

При этом на опубликованных кадрах видео видно, что пассажир каким-то образом успел среагировать и выпрыгнуть из машины, а вот водитель перевернулся. Позже его госпитализировали с травмами, а также составили протокол за езду без документов.