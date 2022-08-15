В барнаульском поселке Лесной дворы ушли под воду после очередного ливня

Затопленный пригород Барнаула. Скриншот видео "В курсе 22"

После очередного ливня, прошедшего в Барнауле, в пригородном поселке Лесной под воду ушли частные домовладения. А все из-за того, что во время строительства дороги подрядчик закопал ливневку.

– Ранее жители Лесного рассказали, что во время строительства дороги в 10-м переулке рабочие закопали в землю трубы ливневки, которую до этого за свои деньги установили граждане, - пишет «Банкфакс».

Что интересно, согласно смете на выполнение работ, подрядчик должен помимо укладки асфальта благоустроить территорию, установить освещение и самое главное – проложить ливневую канализацию.

После затопления участка мэрия провела выездное совещание, осмотрела территорию и «поставила вопрос на дальнейшее обсуждение». Однако как быстро его обсудят, и как скоро решится проблема, остается только гадать, а ведь не за горами осень с ее традиционными ливнями.

– Власти также уточнили, что в ближайшее время жителям предложат «иные варианты устройства ливневых стоков, чтобы минимизировать риск подтопления участков», - пишет издание.

Однако не понятно, почему властям Барнаула, как они пояснили местным жителям, потребовалась дополнительное обсуждение проблемы с комитетом по дорожному хозяйству, ведь в смету входит обустройство ливневки – тоже остается под вопросом.