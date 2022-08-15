В Барнауле выставили на продажу квартиру в доме с часами

Продается квартира в доме с часами. Скриншот сайта Авито

В Барнауле продают двухкомнатную квартиру в доме с часами около гостиницы Барнаул.

– Квартира очень теплая и светлая. Комнаты изолированные. Вместительная кухня. Большая гардеробная. Имеются дополнительные места для хранения - встроенные шкафы. Установлены пластиковые окна с широкими подоконниками, качественные межкомнатные двери, на полу ламинат, - говорится в объявлении на сайте Авито.

В квартире высокие трехметровые потолки, санузлы раздельные, а в ванной даже есть джакузи. Будущему владельцу частично достанется мебель.

Из других плюсов – развитая инфраструктура, в том числе касаемо общественного транспорта. Также рядом имеется детский сад, школа, спортивные площадки, общепит и многое другое.

Стоимость недвижимости 4 млн 100 тысяч рублей.