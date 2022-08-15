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Происшествия15 августа 2022 5:32

В Рубцовске разыскивают очевидцев воскресного ДТП

Водитель погиб на месте, а его пассажиры, в том числе ребенок, получили травмы
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пострадавший автомобиль врезался в ЛЭП

Пострадавший автомобиль врезался в ЛЭП

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 14 августа, в Рубцовске произошло смертельное ДТП – погиб водитель. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев трагедии.

– Трагедия случилась около 13:50 в районе дома №113 по ул. Октябрьская. Водитель 1973 г.р. на автомобиле Toyota Caldina (серого цвета) начал перестраиваться и создал помеху для движения. В результате автомобиль Hyundai Tucson (черного цвета), уходя от столкновения съехал с проезжей части и срезался в опору ЛЭП, - пишет «Местное время» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский».

В результате сильнейшего удара водитель погиб на месте, два его пассажира, в том числе двухлетний ребенок, была ранены.

Всех возможных очевидцев, располагающих дополнительной информацией просят обратиться в ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» по адресу: ул. Комсомольская, 238, кабинет № 6 или позвонить по телефонам: 4-12-10, 4-30-73.