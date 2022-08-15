В центре Барнаула с фасада здания осыпается штукатурка

Никаких ограждения около дома не установлено. Скриншот страницы vk.com/incident22

Фасад жилого дома на проспекте Ленина в Барнауле начал активно осыпаться.

– На пересечении проспекта Ленина и улицы Союза Республик происходит обрушение фасада здания. Ограждения никакого нет. Будьте внимательны!!! – рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» Татьяна.

Речь идет о здании в районе остановки «Кинотеатр «Россия». На первом этаже расположены музыкальная школа и отделение почты. Проблема с фасадом наметилась давно и этим грешат многие дома на проспекте Ленина и Строителей. Горожане переживают, что скоро начало учебного года и тогда вблизи проблемного строения будет в разы больше студентов и учеников детской музшколы и как бы не случилось трагедии.